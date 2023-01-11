新竹市前市長林智堅遭學長余正煌提告抄襲，今首度到台北地院出庭。林委任律師批評，余的論文才抄襲林提供的民調，要余「像個男子漢站出來講清楚」。余委託人、國民黨台北市青工總會長滿志剛反批，對方律師指控已涉嫌性別歧視。

滿志剛表示，余正煌都敢提告林智堅了，「哪有怕你？」余如果不是因為工作特殊性，不方便出來，怎麼會讓律師出面，難道林智堅律師要余以公害私？滿重申，余才是無端捲入的受害者。

余正煌委任律師團吳俊達說，林智堅論文有很大一部分引自指導教授陳明通在2016年2月1日寄給林的秘書楊玲宜檔案，論文內容有33個段落幾乎複製貼上，相關內容卻不像余有引註出處，就是因為余將論文初稿寄給陳時刻意刪除引註。

滿志剛也在臉書引註余正煌另一委任律師張祐齊所言，表示2月1日余正煌寄給陳明通的論文內容，當初就是怕被其他人抄襲，才把注釋拿掉後才寄給陳，這也是為什麼余正煌版本碩士論文有注釋及出處，而林智堅的卻沒有。