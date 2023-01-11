為了加速地熱探勘，工研院日前與全球油田服務龍頭施蘭卜吉（SLB）簽署在台推廣電潛泵及相關服務合作備忘錄，引進適用於台灣地質特性的電潛泵（ESP）設備，加速台灣地熱案場開挖。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英指出，台灣變質岩地熱系統溫度及壓力較低，造成地下熱液的自湧能力不足，加上鈣離子濃度高，容易結垢沉積，以電潛泵的方式抽取熱能可克服上述關鍵問題。

國發會規劃2050年綠電要超過6成，其中地熱是重要前瞻能源之一。而工研院擁有TAF（全國認證基金會）認可的地熱產能實驗室，能提供準確地層特性及流體參數評估數據，並已為多家地熱開發業者完成地熱井產能評估。

王漢英表示，目前東部規劃開發中的案場約有42MW（千瓩），可供應10萬戶家庭全年供電。自2021年起該院就於台東金崙地熱區搭配SLB的地熱電潛泵，成功將原先不具自湧能力的地熱井，提升發電效益到1MW以上，碳酸鈣結垢清除週期更由一週延長至九個月以上，大幅提升地熱發電效益。

SLB是目前全球最大的油田服務公司，電潛泵設備相關開發有超過80年的歷史，王漢英說，此次簽署合作備忘錄將深化雙方合作基礎，並推行至台灣其他案場開發。