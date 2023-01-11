調查官余正煌因前新竹市長林智堅涉論文抄襲提出刑事自訴，控告林智堅違反《著作權法》，今天(11日)開庭，此次開庭也是林智堅本人自去年九合一大選後第一次在鏡頭前露面。過程中林依舊堅持無抄襲動機，因此無所謂抄襲、認罪問題。

余正煌委任律師指控，他的委任人是默默無聞之調查局公務人員，卻因林智堅參選桃園市長無端捲入此一論文抄襲紛爭，余正煌才是受害者，並列出33處抄襲段落；林智堅委任律師則反控余正煌違反著作權，更要求余親自面對，不要躲在律師背後。

據《聯合新聞網》報導，今傳出余正煌年度考績恐被打乙等、並轉調內勤，疑遭秋後算帳，才於前一晚PO文「要戰就來」。同仁得知後憤恨不平，表示余平日工作表現相當優異盡責，怎樣都輪不到乙等。

對於上述說法，新竹市調查站表示「沒有回應」。

前新竹市長林智堅因棒球場案、論文案身敗名裂，導致民進黨去年九合一大選史無前例慘敗，更應驗同黨立委高嘉瑜「一屍五命」預言。林本人在大選後則非常低調，不僅直到今天前，都未出現在鏡頭上，臉書也只為黨內戰犯說與新竹棒球場挖出電線PO過兩篇文。林智堅雖然對於戰犯說表達願意承擔責任，但在棒球場聲明中，事不關己的態度惹怒網友大罵，慘被灌了萬則批評留言。