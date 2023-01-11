生活智慧王是妳！有正妹因為家中的甜辣醬罐中還有殘餘醬料，但是又要忙著煮飯菜，看見一旁放著手機架，於是，靈機一動，便將醬料罐倒放，拿條橡皮筋固定在手機架上，下方再放置1個小碟盤，殘餘醬料便緩緩留進碟盤中「一滴不剩」；網友見這1招，紛紛佩服回應「智商180」、「主婦(夫)福音」。

一名正妹在臉書社團「愛做菜」發文，並上傳1張有趣的照片，從照片中可見，有罐殘餘的醬料瓶罐被倒放，並用1條紅色橡皮筋固定在手機架上，接著，在手機架下方放置1個白色碟盤，便看著罐中的殘醬緩緩的留下；原PO表示，因為手一直扶著醬料罐會痠，而且，還要忙著主其他菜，於是看到一旁有個手機架，靈機一動「解鎖手機架隱藏的功能」，她也表示，很佩服自己的金頭腦。

貼文一出驚豔全網，網友紛紛留言表示「很實用」、「好聰明喔，學了一招，謝謝您」、「生活智慧王」、「智商180」、「主婦(夫)福音」、「這招一定要學起來」、「好有創意」、「完全不浪費一滴」、「請收下我的膝蓋」、「到不出來的乳液也可以，好聰明」、「洗髮精也可以」、「超級妙用」。