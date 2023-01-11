台北101旗艦店開幕限定的Lady Dior淡粉色魔幻花園小牛皮中型提包，價格23萬元。（Dior提供）

男裝區有一貫的沉穩與俐落，水藍色抽象地毯亦帶來視覺清爽感。（Dior提供）

由蒙田總店得來的旋轉樓梯靈感，方便一覽店內全景。（Dior提供）

Dior Toile de Jouy灰色法式印花香氛蠟燭，9000元。（Dior提供）

Dior過去少見的傢俱系列，現在也能在101親身接觸。Dior Toile de Jouy 灰色法式印花圓背椅，售價12萬元。（Dior提供）

Dior黑色亮面小牛皮芭蕾舞鞋，售價3萬元。（Dior提供）

法國精品迪奧（Christian Dior）近日於台北101重新開幕，樓高兩層，約900平方米（272.25坪）的購物空間約略沿襲前度大小，但除了品牌全系列支線商品進駐101專賣店外，此次也特意引進了過去僅VIP才能欣賞的家飾系列（Dior Maison essential），對台灣消費者來說，是個相當振奮人心的好消息。

全新設計的Dior台北101旗艦專賣店同時也為外牆帶來全新設計，靈感源自於品牌知名籐格紋背光設計，旋轉樓梯則是借鑒巴黎蒙田大道30號總店設計，信步而行於兩層樓交際之處，更能一覽店內光景。每個區域也有各自不同的設計風格與藝術作品珍藏，如女性時裝區採用創意總監Maria Grazia Chiuri設計的全新新態法式印花圖騰（toile de jouy），她從傳統朱伊紋中得來靈感並與以改造，成為Dior另一個發光的全新圖樣，女裝區同時設有藝術家Etienne Moyat之木質雕塑作品，兩者搭配可謂絕配；男裝區則反射了創意總監Kim Jones慣有的理性與冷靜情感，簡約風格中的藍色剪影大作－由蘇格蘭藝術家Peter Seal所繪，色調與濃烈，都調整的恰到好處。

同時為歡慶此次台北101專賣店的隆重開幕，也為了歡慶即將到來的農曆新年，義大利藝術家Pietro Ruffo繪製了今年的生肖兔做為Lady Dior包款上的吉祥之作，除了是台北101獨家商品外，更富含了Dior幽美且富含創意的生動線條，是此次店上開幕不可錯過的逸品之一。

Dior台北101專賣店開幕也帶來燿燿星光，以《屍戰朝鮮》、《與神同行》中表現亮眼的韓星朱智勛、泰國BL劇新男神Nattawin Wattanagitiphat(Apo)陳立波也將於星期五驚喜現身Dior台北101開幕活動，同時王淨、林柏宏、林哲熹、柯佳嬿、徐若瑄、曾敬驊等人也將現身，預計將是星期五當晚最熱鬧的時尚活動。