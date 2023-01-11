「永遠的女神」王祖賢當年憑著出眾的美貌和高挑身材，加上精湛演技，讓她人氣暴漲，紅遍全亞洲，不過其實身高173cm的她，從小就是科班籃球運動員，近日她的籃球背景被挖出，加上20歲時打籃球的美照出土，讓網友都驚呼「我的天！真的不知道王祖賢有這段過去」。

知名體育主播徐展元近日在臉書發文，透露和愛妻谷懷萱看到王祖賢的介紹影片，讓他也忍不住做起白日夢：「如果30年前有《全明星運動會》，王祖賢絕對會是最最最爆炸火紅的藝人選手！從小科班籃球運動員、顏值與星度無人能及！現在如果能來當領隊，那也很讓我心神嚮往啊」。

徐展元也加碼爆料，王祖賢的父親王耀煌身高193cm，曾為籃球國手，與傅達仁、盧義信是中華男籃的「三劍客」，而王祖賢也打過台北市懷生國中女籃、金甌商職（小台電）女籃。

他也轉貼臉書粉專「籃球紙箱」挖出王祖賢當年打籃球的舊照，穿著真裡褲的王祖賢，一雙大長腿相當吸睛，甜美笑容更是搶眼，讓網友都直呼「王祖賢真的是美到不像話」、「真的是赤木晴子真人版」、「這顏值配上籃球and真理褲，太犯規了」、「我的天！真的不知道王祖賢有這段過去」。