總統蔡英文去年12月27日宣布將義務役期延長至1年，引發舉國熱議。總統府副秘書長黃重諺今(11日)透露，這項「強化全民國防兵力結構調整方案」前後修改了56或57個版本，蔡總統還蹲在地上與軍方將領字字斟酌修改，為的就是要第一次說明時，就讓民眾覺得改革是對的、是好的。但粉專「興趣使然的路人」則質疑，為何4個人就可以決定兵役延長？為何旁邊有椅子不坐要蹲著？有網友則虧是在認同台北市長蔣萬安「深蹲」政見。

黃重諺今接受《齊有此理》節目專訪，針對義務役期從4個月恢復為1年，他說，總統非常在意的是，長期以來常備跟後備體系的任務不是那麼明確，像是恢復14天教召之前，很多人都覺得是去戰鬥營，也一直認為需要有系統地調整，因此在將近2年多的討論之後，決定恢復役期為1年。

至於為何不在去年九合一選舉前提出？黃重諺指出，對總統來說更重要的是，役期恢復成1年必須告訴國民，多出來這8個月如何讓大家得到真正合理、充實的訓練，且訓練可以強化戰力，「重點在戰力強化的目標能不能達成，至於時程就是以內容可以準備到最好為主。」

黃重諺透露，以兵力結構調整方案的說帖來說，前後修改了56或57個版本，唯一的目的就是要在第一次向國民說明時，就會讓民眾覺得這樣的改革是對的、方向是好的，而且容易聽得懂。黃重諺還拿出一張蔡總統蹲在地上與國防部副部長柏鴻輝、國防部發言人孫立方等人討論兵役制度改革的照片，他說，當時已經討論到第40多個版本，從蔡總統手指著一個一個字、字字斟酌去修改意見，就能知道這個過程多嘔心瀝血，多麽被看重，總統自己都蹲在地上了，將領們也會覺得「我們還撐得住吧」！

「興趣使然的路人」對此則質疑4點：1.為什麼還在用紙本文件？2.為什麼資料這麼少？3.為什麼四個人就可以決定兵役延長制度？4.為什麼旁邊有椅子不坐要蹲在那邊？網友傻眼表示：「蹲著擺拍朕不腰疼，役男沙場兩淚縱橫」、「討論下台後的逃跑路線⋯」。

媒體人朱凱翔則酸：「你各位刁民，總統蹲著開會啊！官吶～」。網友也虧「應該是在認同蔣萬安政見，深蹲喔」、「矯情」、「深蹲搭公車 是呼應台北市長的政見嗎」、「演很大」、「作秀吧！之前還有蹲著洗碗照呢！」、「不要用邱義仁的背影來呼嚨」、「拍好椅子就來了」。