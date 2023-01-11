LINE Pay於2022年推出超過600檔的網路及實體通路活動，持續不間斷回饋用戶LINE POINTS，歡慶2023年並迎接即將到來的農曆新年，LINE Pay再推出全新2.0版「天天LINE Pay日」攜手12大品牌連推3個月優惠，圍繞用戶一週日常消費天天送回饋，至指定店家消費最高可獲LINE POINTS 150點。

喜迎兔年，點光明燈祈福、除舊佈新採買辦年貨，或是寒冬送暖愛心捐款，都能透過LINE Pay便利支付兼享LINE POINTS回饋或抽紅包得好兆頭，買家電最高享LINE POINTS 1,750點，麥當勞消費滿額就抽999點紅包，透過LINE Pay愛心捐款平台捐款2次更暖心回饋LINE POINTS。

「天天LINE Pay日」攜手12品牌連推3個月優惠活動，LINE Pay全台支付據點突破43萬處且深入用戶食衣住行育樂各式支付，從民眾日常生活消費出發，LINE Pay推出2.0版「天天LINE Pay日」用更多通路與回饋活動陪伴用戶每一天，即日起至3月底止，週間的上班搭車通勤、手搖小確幸、或用速食壽司犒賞辛勤上班的自己，到迎接週末的聚餐、看電影及各式採買，LINE Pay集結12大品牌天天送LINE POINTS。

「天天LINE Pay日」活動包括：

週一：搭乘台灣大車隊單筆消費滿70元享10％回饋；人氣茶飲連鎖「可不可熟成紅茶」單筆消費滿50元可抽LINE POINTS 66點。

週二到週四：麥當勞餐廳與歡樂送筆筆消費享3％；壽司郎單筆消費滿500元享LINE POINTS 15點回饋。

週五：海底撈火鍋單筆消費滿2,500元享LINE POINTS 150點回饋；屋馬燒肉單筆消費滿2,488元享LINE POINTS 150點回饋；輕井澤餐飲集團旗下品牌單筆消費滿888元享5％回饋。秀泰影城筆筆享LINE POINTS 6％回饋。

週六到週日：寵物公園單筆消費滿1,499元享LINE POINTS 88點回饋。透過「好康地圖」可分別領取MITSUI OUTLET PARK與光南大批發專用優惠券，於交易滿額時抵用。即日起至1月29日，每週六日Uber Eats單筆消費滿299元即可抽LINE POINTS 66點。

喜迎兔年必用LINE Pay賺LINE POINTS點數、抽紅包得好兆頭，迎接農曆新年，LINE Pay也推出「旺兔順利！萬事來Pay」多項春節優惠，集結過年必做的「祈福」、「迎新」、「採買」、「送暖」、「走春」習俗活動送LINE POINTS。

新年初始之際為家人或自己點上光明燈祈求一整年的好運，1月14日至2月5日至指定廟宇點光明燈即可獲得紅包一個，最高可抽LINE POINTS 168點。1月11日至20日至麥當勞單筆消費滿199元就可抽紅包，最高可抽LINE POINTS 999點，共將送出18萬份紅包。

LINE Pay也邀用戶與弱勢分享年節的溫暖氣氛，1月21日至2月19日用戶透過LINE Pay愛心捐款平台捐款單筆滿額100元2次，即可獲贈LINE POINTS 18點回饋，一起送暖過好年。

除舊佈新，LINE Pay用戶於燦坤、全國電子添購新家電消費滿額均享回饋。即日起至1月15日止，於燦坤單筆消費滿20,000元即享LINE POINTS 800點；即日起至1月16日止，於全國電子購買指定家電滿25,000元享LINE POINTS 1,000點回饋，綁定中信LINE Pay卡再享750點，等同最高可獲1,750點。

採買春節伴手禮或是添著新衣都可用LINE Pay賺點數。即日起至1月17日於星巴克購買指定春節禮盒，單筆消費滿688元享LINE POINTS 10％回饋。百貨商城同享回饋，1月12日至1月29日於漢神百貨及漢神巨蛋單筆消費滿2,888元享88點；1月12日至2月6日於中友百貨單筆消費滿1,888元享3％回饋；1月20日至1月29日於新光三越單筆滿2,888元享100點；1月22日至1月29日華泰名品城滿3,888元享100點。

春節期間走春用LINE Pay繼續賺點，1月16日至1月29日搭乘台鐵使用LINE Pay購票筆筆消費享20％回饋。1月22日至2月28日，於全台超過30處指定度假村或觀光景點走春單筆消費滿300元即可抽88點，至日月潭周邊超過80處指定店家消費筆筆享6％回饋。