第一銀行2022年交出亮眼成績，為了激勵並感謝員工過去一年來的付出與貢獻，1月10日農曆春節前夕，特別加碼舉辦視訊直播摸彩活動，總獎額上看260萬元，讓所有員工一起感受春節歡慶氛圍。

儘管去年面臨全球經濟走緩、俄烏戰事未歇，以及多數國家因應高通膨而擴大貨幣政策緊縮力道等挑戰，第一銀行仍繳出優異的成績單，2022年稅前盈餘達237.88億元。

第一銀行表示，除了營運面的好表現，在綠色金融、數位創新或職場性別平等方面也備受各界肯定，這些都是全體員工共同努力的成果，因此這次兼顧疫情的考量，透過「新春辭歲視訊摸彩」來激勵士氣，並期許未來在各項表現能更上層樓。

第一銀行今年透過視訊直播方式抽獎，由第一銀行董事長邱月琴及總經理李嘉祥共同帶領經營團隊參加，兩人更於活動現場大方加碼獎勵紅包，讓全行超過8,000名員工一起同樂。

今年摸彩活動有現金88,888至1,688元不等超過900個以上紅包獎項，最大獎現金88,888元由授信審核處葉姓行員抽中，當下讓他直呼太幸運了。就算沒有抽到獎，每位員工也都能收到代表「發發」的新年祝福紅包88元，在金兔年帶來好彩頭。

未來第一銀行將繼續秉持員工照護精神，持續優化獎酬激勵措施、建構友善健康職場環境，以凝聚員工向心力，並落實ESG（環境、社會、公司治理）企業永續經營理念，共享努力打拼後的豐碩成果。