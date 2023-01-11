最愛定存的星座出爐！LINE Bank11日指出，根據內部數據統計出2022年7至12月用戶存款行為，依據12星座進行分類，結果發現有三個星座行為較為積極、可說最「懂存」。統計顯示積極直接、有夢想的「牡羊座」男女是定存筆數「定存王」；直覺敏銳、執行力強的「天蠍座」男女堪稱「定存富翁」，手上最多定存資產，每人定存總額最高；嗅到優利機會毫不猶豫出手，「做大事業」的「獅子座」男女單筆定存金額最高。農曆新年將至，LINE Bank也鎖定年終獎金和壓歲錢紅包財，大推額度有限的專案定存，祭出1年期專案1.68％定存利率，LINE Bank指出，專案定存每人最多開立10筆、每筆最高可存300萬元，等於每人最多可存3,000萬，本次優利專案總額度35億元，專案期限至2023年2月6日或額滿為止，這個農曆年讓手中荷包資金放大，現在立刻開始儲蓄計畫。LINE Bank此次推出的6至8個月專案定存利率1.38％，9至11個月專案定存1.5％，1年期專案定存利率1.68％極具競爭力，目前市場較高牌告固定利率6至8個月1.215％、9至11個月1.335％、1年期1.51％。