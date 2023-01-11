普發現金有法源依據了！行政院明（12）日將通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，針對超徵稅收中中央可用的3,800億元，包含普發現金每人6,000元等，訂出法源依據。惟具體細項，仍待相關單位說明。

根據行政院公布12日行政院會議程，討論事項事項中，包含國發會「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案。

據悉，國發會近日已將相關特別條例送至行政院審議。知情人士指出，該特別條例內容涵蓋總統蔡英文指示的三大面向，總經費以3,800億元為上限，條例內註明排除年度舉債上限還有預算法限制，另外明訂財源部分可用舉債、歲計賸餘支應。

三大面向包含1,000億元「加強韌性經濟方案」，因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊，主要用於居住、交通、照顧弱勢、中小企業轉型、農漁基礎建設、吸引國際觀光客、穩定民生物價等七大面向，會納入對房貸族利息補貼、租屋族補助、就學貸款補助、中低收入戶補助等內容。

另外1,000億元撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電增資，進行電價補貼；剩餘1,800億元將保留約400億以備不時之需，1,400億全民共享，包含普發現金每人6,000元。