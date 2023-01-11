德州儀器（TI）（納斯達克股票代碼：TXN）今日推出具備市場上最精確測量能力的新型汽車電池和電池組監控器，能夠盡可能延長電動車（EV，Electric Vehicle）的行駛時間並達到更安全的操作。

隨著電動車愈來愈受歡迎，先進的電池管理系統（BMS）有助於克服被廣泛採用的關鍵障礙。TI專注於解決複雜的系統設計挑戰，提供最先進、最全面的BMS裝置產品組合，因此汽車製造商能夠創造更安全、更可靠的駕駛體驗並加速電動車普及。

BQ79718-Q1電池監控器和BQ79731-Q1電池組監控器是TI BMS產品系列的最新產品

BQ79731-Q1和BQ79718-Q1裝置在測量電池電壓、電流和溫度方面可達成前所未有的準確度和精確度，並有效確定車輛的實際續航里程，提高電池組的整體壽命和安全性。

TI BMS部門總經理Sam Wong表示：「汽車製造商的目標是盡可能延長電動車的續航里程，而準確的充電狀態預估對於達到這個目標來說極為重要。我們新推出的裝置能夠大幅提高電壓和電流測量的精密度，因此汽車製造商有信心準確測量電動車的實際續航里程。」

隨著消費者逐漸傾向以電動車做為代步工具，測量電池電壓的準確度和精確度已成為影響消費者駕駛體驗的關鍵。即使是輕微的溫度變化也會對電動車的續航里程產生重大影響，特別是在寒冷的氣候中，電池續航里程可能會降低40％。如此的變化會對電池電壓和預期的電動車續航里程造成極大的不確定性。

BQ79718-Q1可供汽車製造商透過精密度最低達到1 mV的高性能電池電壓測量，來最大限度地提高電動車的實際續航里程。而BQ79731-Q1的電池組電流測量精密度最低達到0.05％。這些創新技術將以最準確的方式測量個別電池和電池組的充電狀態和運作狀況，有效反映實際的剩餘里程，並增強消費者對電動車電池壽命的信任。