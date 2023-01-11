恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣佈推出i.MX 95系列產品，其為恩智浦i.MX 9系列應用處理器的最新成員。

新推出的i.MX 95系列整合高效能運算、採用Arm MaliTM的沉浸式3D圖形處理、用於機器學習的創新型全新恩智浦加速器以及高速資料處理，該技術組合支援在汽車、工業、網路、連接、先進人機介面（Human Machine Interface；HMI）等領域實現多種進階應用。

此外，i.MX 95系列還提供高效能安全功能，這些功能根據汽車ASIL-B標準和工業SIL-2功能安全標準開發，包括整合的EdgeLock安全區域（secure enclave）。

下一波邊緣應用的關鍵要求是先進的處理能力和機器學習效能，並結合運用高速連接，以便更好地分析環境，並在本地進行智慧決策。i.MX 95系列作為i.MX應用處理器的最新產品，是首個整合恩智浦開發的eIQ Neutron神經處理單元（Neural Processing Unit；NPU）和新型圖像訊號處理器（Image Signal Processor；ISP）的i.MX應用處理器，能夠幫助開發人員建構擁有強大功能的下一代邊緣平台。

恩智浦半導體執行副總裁暨安全與連接業務總經理Rafael Sotomayor表示：「i.MX 95系列為非常注重資安與安全的汽車和工業市場帶來絕佳的特性和效能優勢。i.MX 95將恩智浦eIQ Neutron神經處理單元、Arm Mali圖形、整合異質安全域（heterogeneous safety domain）以及網路功能結合在一起，創建了非常獨特的解決方案。憑藉我們在功能安全的深厚專業知識、結合人工智慧加速、高效能CPU核心、高輸送量連接，恩智浦正在為新一代安全邊緣平台設立標準。」

i.MX 95系列透過整合的eIQ Neutron神經處理單元實現機器視覺，NPU作為視覺處理管道的一部分，連接多個攝影鏡頭感測器和網路連接的智慧攝影鏡頭。