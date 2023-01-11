紐約大都會痛失明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），至少在大都會看來，這是一個難以接受的結果，《紐約郵報》引述球團內部的看法：「非常令人失望，我們每個人都很失望，如果一開始沒有希望，大家也不會埋怨，然而我們有機會卻被溜走了。勇士隊和費城人這下可高興了。」

上季例行賽大都會拿下101勝，老闆科恩（Steve Cohen）開心描繪著柯瑞亞加入之後能讓球隊變得多強，不惜掏出每年4700萬美元（柯瑞亞的年薪以及豪華稅），甚至把柯瑞亞改去守三壘也要簽下他。

柯瑞亞右腳踝裡頭的鋼板讓他在體檢之後身價暴跌，從巨人隊的13年3.5億美元一路慘跌至6年1.57億美元（大都會的第二口價），還加上「年年都要通過體檢才能保障下一季」，柯瑞亞最後回頭屈從於雙城的6年2億美元保障合約。儘管柯瑞亞陣營極力淡化舊傷的影響，事實上柯瑞亞最近4個球季幾乎不敢盜壘了，4年只盜2次（生涯前兩季為34次），特別是去年9月那次，他盜壘失敗的時候碰撞對方球員，柯瑞亞坦承腳踝鋼板被撞到，當下感覺麻麻的，讓他有點嚇到。柯瑞亞還說過，自己的價值在於打擊和防守，盜壘則是高風險低收益的事。

《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）認為本來就不該簽下柯瑞亞，一位球迷甚至寫道：「我該為柯瑞亞跑掉而難過嗎？我反倒是鬆了一口氣。」大都會以前有個不太愉快的經驗，明星二壘手坎諾（Robinson Canó）2018年從水手被賣到大都會，並於去年5月被釋出，大都會認賠了4000萬美元薪資。