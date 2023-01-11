為加強關懷地區獨居長者，金門縣政府今（11）日於海洋餐廳辦理「送暖迎春．關懷團聚」獨居長者圍爐餐會活動，縣長陳福海夫婦、副縣長李文良偕同各鄉鎮長及社會處人員一起陪伴長者圍爐，希望藉此讓獨居長者能共同感受溫馨團圓的氣氛，提前歡度春節。

縣長陳福海表示，自己時常到社區走訪，關心長輩及了解長輩們的需求及心聲，照顧金門在地每位長輩是縣府推展社會福利的重點項目，除了確保長輩的經濟安全，持續核發既有補助外，同時配合長期照顧計畫提供多元化的照顧服務，兼顧居家、社區與機構式照顧服務。

陳福海也指出，社會處團隊致力於推展社區照顧關懷據點，在與民間團體的耕耘，目前已經布建42處社區照顧關懷據點，其中有38處辦理定期共餐服務，服務人數達3000多人，讓多數長者能就近到據點參加活動，並且能享用營養豐富的午餐，長輩能在社區就獲得照顧，就能讓忙於工作的年輕人無後顧之憂，安心工作。

陳福海說，曾在社區照顧關懷據點看過辦理共餐服務的志工，全心投入來服務在地長輩，相當感動佩服，希望長者都能就近在社區獲得照顧，未來將持續提升縣內的老人照顧服務量能與品質，希望未來的照顧服務更加多元豐富，長者獲得良好照顧，就能開心健康呷百二。

社會處表示，金門縣現有42個社區照顧關懷據點，其中定期提供共餐服務的據點有38處；不定期共餐則有4個據點。為使在地獨居長輩在新的一年年節團圓氣氛，縣府在每年農曆年前辦理新春圍爐餐會，藉此表達縣府的用心與關懷，讓長期沒有家人陪伴在身邊的獨居長輩，也能夠感受到年節圍爐的溫馨，同享溫暖的年節氣氛。