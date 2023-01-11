中央銀行受財政部委託標售300億元273天期國庫券，結果決標貼現率1.09％，較上一期2022年1月標售的0.348％，大幅上揚0.742個百分點。銀行資金調度主管表示，主要因央行2022年升息2.5碼的效應。

根據央行公布273天期國庫券標售結果，共吸引518億元資金進場搶標，投標倍數1.73倍。銀行資金調度主管表示，本期決標貼現率因反應市場升息的效應，因此較前一期大幅上揚。本期由銀行業取得99％、票券業1％。

此次得標者最低投標貼現率為0.889％，得標者最高投標貼現率為1.09％，得標者投標貼現率高低利差為0.201個百分點。得標者加權平均投標貼現率為1.024％。

銀行資金調度主管指出，美國聯準會（Fed）鷹派立場持續，美債殖利率2022年衝高後，目前仍在高檔，市場利率亦步亦趨走揚，反應在國庫券、定存單、公債等標售的得標利率普遍走高，273天期國庫券也不例外。