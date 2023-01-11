大陸廣州市公安局官方微博通報，11日17時25分，廣州天河路體育東路口發生一起小車碰撞行人的交通事故，目前造成5死13傷。接報警後，廣州交警迅速派員趕赴現場處置，並協助醫務人員救治傷者。目前，涉事司機溫某（男，22歲，廣東揭陽人）已被警方控制，事故正在進一步調查處理中。

大陸封面新聞報導，高德地圖即時路況顯示，至1月11日18時30分，正佳廣場附近路段出現嚴重擁堵。據事故現場影片顯示，一輛黑色SUV衝入斑馬線，撞倒多名行人。現場有多輛電動車被撞倒，地面有多處血跡。

送外賣路過事發地點、目擊車禍過程的劉先生表示，他看到一輛黑色BMW從萬菱匯肇事後衝至正佳廣場路口，事故發生後現場有交警在場，肇事車撞人未停車，「逃離了現場」。另有目擊者稱，綠燈時黑色BMW加油門行駛，撞多人後開走。

報導指出，傷者分別被送往中山大學附屬第三醫院、暨南大學附屬第一醫院、廣州第十二人民醫院等。據廣州第十二人民醫院急診科消息，目前該醫院收治了3名來自正佳廣場路段的車禍傷者，是否有其他醫院收治傷者，並不清楚。