68歲蔡榮輝是左鎮區綠28線小黃公車駕駛，曾有獨居長輩不諳使用手機，他將快捷鍵設為按1就能打給他，遇病痛就可即時求救；也曾送學生返家，沿途摸黑沒路燈，他心想「這若是阮孫，真嘸甘！」他今天榮獲台南市交通局頒發「特殊貢獻獎」，市議員女兒蔡筱薇也衝上台與他驚喜合影。

蔡榮輝開計程車資歷將近30年，早期還曾騎機車送快遞，後來轉開計程車，並推動成立計程車合作社及成立衛星車隊。他說，幾年前受疫情影響，當時南市府積即推動偏鄉小黃公車，他於是率領車隊投入服務，但因為偏鄉地點遙遠，沒有司機想去，「我乾脆自己來」。

投入偏鄉載送長者就醫、購物、共餐也接送學生放學4年；他說，主要跑左鎮、龍崎，在過程中與居民建立情感，很多長輩習慣有他接送，因為接觸多為務農者，他有空也會幫忙耕種，之於當地鄉親，他不只是運將，也像是朋友。而他也從中看到偏鄉的不足，常跟女兒說，要多為偏鄉發聲。

他說，「綠28」線主要是協助偏鄉獨居長者就醫、購物、共餐等，還有載學生上下學，曾有長輩長皮蛇，痛到受不了，打電話請他載去看醫師，他詢問長輩為何不打119？長輩說不會打，只會按1打給他。也曾送學生放學回家，路邊一片漆黑，幾無路燈，看著學生的背影，他說，實在很心疼。

他今天從市長黃偉哲手中接過頒獎，蔡筱薇突然衝上台，他也很驚喜。他說，年紀大了，孩子一直叫他別奔波，他因屆齡將不再服務，但仍希望社會與政府能對偏鄉多一點關注。

台南市政府交通局今日舉行「大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，共頒獎表揚21人，包括1位特殊貢獻獎、1位愛心服務獎，每人獲頒1萬2000元獎金。

交通局長王銘德說，今天也同時表揚年度評鑑評鑑優良的業者，有新營客運、興南客運、漢程客運等3家，獲甲等者有府城客運等1家，計程車績優業者為台灣大車隊、港龍大車隊、大都會衛星等3家，獲甲等者為成功衛星、中華衛星、府城衛星與嘉南計程車等4家。

王銘德指出，本次獲獎21名優良駕駛員，額度為六都最高，顯示市府對公共運輸服務品質的重視，期許台南所有公車及計程車駕駛長可以見賢思齊，也請民眾搭車遇到優秀駕駛能不吝給予鼓勵回饋，讓第一線從業人員更有服務熱忱。