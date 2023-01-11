俗話說「小酌怡情，大飲傷身」，加護病房的護理師林婷今（11）日發文表示，最近有一名辣妹在尾牙喝醉，被送到醫院時「隱形胸罩Nubra已位移到鎖骨」，後來才知道，辣妹是因酒醉失足，不慎撞斷許多牙齒，且頭部還有不少撕裂傷。林婷透露，有些酒醉送醫的患者不幸發生意外，嚴重時得插管治療，呼籲大家，飲酒要量力而為。

林婷在臉書粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文表示，適逢尾牙季節，有學妹和她分享，急診室小夜班出現不少因酒醉送醫的辣妹，甚至有一名身穿小洋裝的酒醉女子，因走路跌倒撞得頭破血流，被送往急診室時醜態百出，「醉到隱形胸罩Nubra已位移到鎖骨」。

林婷表示，當時詢問這名女子的姓名和年紀，都得不到回應，一度以為意識有異，不料女子突然遮著嘴巴說：「牙齒好像撞斷了，講話a繞風」，醫師檢查發現，女子上排牙齒全斷，只剩下一顆半門牙，變成「哈買兩齒」，也讓林婷驚呼：「會不會太應景！先祝我們一個兔年行大運」，所幸女子沒有生命危險，只需先將頭皮和臉部的撕裂傷縫合。

不過，某些人就沒那麼幸運了，林婷指出，因酒醉出事被送到加護病房的案例屢見不鮮，舉凡顱內出血、顱底骨折、頸椎骨折，嚴重時還可能直接插管，「上一秒在急診唱東區東區，下一秒直接在icu唱晚安曲」，護理師甚至得幫忙清洗全身上下的嘔吐物、排泄物。

林婷感慨，通常幫忙送醫的酒友們沒多久就會離開，總會看到患者最親近的家人慌忙趕到醫院，她呼籲，喝酒要量力而為才不會讓家人傷心，「喝醉了才知道你愛誰，但進醫院了，才知道誰最愛你」。

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