美國聯邦航空管理局(FAA)的電腦系統發生故障，導致美國航運大混亂，各地的班機都因此暫停，延誤從數百次，迅速蔓延到上千次。

美聯社報導，根據航班跟踪網站FlightAware 提供的即時數據，截至美國東部時間早上7點(台北時間晚間7點)，入境與離開美國的航班，至少有1,200多起發生延誤超過 100 個航班已被取消。

一開始延誤的航班集中在東海岸，但由於平時的航運已經相當忙碌，一但出現延誤就會引發連鎖反應，延誤的狀況已開始向西蔓延。最終全美國的航空公司都出現延遲航班。

FAA表示：「在當機之後，我們立即啟動系統檢查，然後重新載入，已經有一些功能開始恢復，但是空域系統的管制工作仍然無法完全恢復。」

航班跟踪網站FlightAware網站，呈現美國航空班機的延誤狀況。(圖/FlightAware)

美國運輸部長布達吉格 (Pete Buttigieg) 在推文中表示，「他正在與FAA保持聯繫並持續瞭解影響情況。」

美國聯合航空公司(United Airlines)表示，目前所有美國國內航班都暫時推遲，直到系統恢復。