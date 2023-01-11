台北地院11日開庭審理調查官余正煌自訴前新竹市市長林智堅碩士論文抄襲案，林的律師嗆余「不要躲在律師後面，像個男子漢站出來！」，對此，余透過律師回應，自己因工作的關係不方便出面，但未來法官如果有需要傳訊他，他一定會出庭。

余正煌透過律師解釋，自己因為任職公務機關，因為工作關係有許多限制，所以才會委任律師出庭陳述意見，並非「躲在律師後面」；林的律師指像男子漢的言論，也涉及性別歧視，請律師好好看一下性平相關規定，不要公開做出這樣違反性平的言論。