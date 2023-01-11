超商店員為什麼不能得到幸福？有網友為身邊的朋友大抱不平，他表示朋友是在超商當 店員，和女友交往許久，不過，當2人談及婚事並要進一步提親時，卻遲遲無法到女方家提親，才知道原來女方媽媽很在意朋友在超商當店員；對此，網友也表示「多數比較傳統的家庭還是會介意對方職位高低，沒辦法」。

一名鄉民在PTT女孩版發文，他表示朋友在超商當店員，和女朋友交往滿久了，2人最近談到婚事，朋友打算找個時間正是到女方家提親，但是女方的媽媽似乎很介意朋友在超商當店員，「遲遲不肯讓朋友去提親」，遇到這樣的狀況，讓他不禁想問「超商店員做錯了什麼嗎？為什麼不能得到幸福呢？」。

文章一出，鄉民們紛紛留言表示「看女方是什麼薪資水平吧，如果26k就沒資格嫌」、「如果是正職人員不是工讀 不就是一份正常的工作嗎？」、「還是看薪資水平吧！超商有些賺的還不少」、「超商不代表低薪，傳統觀念影響」、「多數比較傳統的家庭真的還是會介意對方職位高低，沒辦法」。

另外也有網友認為「爸媽還是會介意對方存款問題吧」、「除非那分店他開的，要不然誰會個店員結婚？」、「月薪3萬沒錢途，以後也只是為了錢吵架」、「女生如果薪水很高的話就有可能會介意」。