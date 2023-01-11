大陸觀察者網報導，英國政府網站11日宣布，首相蘇納克與日本首相簽署一項具有里程碑意義的防務協議，允許兩國在接下來一個多世紀，在對方領土駐紮軍隊，外媒普遍解讀是「針對中方」，對此協議，中方11日回應：不應將集團對抗的舊思維，引入到亞太地區。

英國政府將該協議稱之為「1902年以來，英國與日本之間最重要的防務協議」。在那一年，英國為遏制俄國沙皇擴張，與日本簽訂了《同盟條約》，史稱「英日同盟」。

「英日防務協議」將在幾周內提交給兩國國會。英國政府公告稱，協定將大大加快兩國的防務和安全合作，使英國和日本能夠在對方國土部署部隊。它還將鞏固英國對印度－太平洋地區安全的承諾，使兩國軍隊能夠規畫和開展更大規模、更複雜的軍事演習。

英日兩國近期展開高頻互動。除了防務協議，兩國在上月啟動了一項數字夥伴專案，以加強英日在運維彈性、網路安全和半導體領域的合作；另外在幾周前，兩國還和義大利一道，宣布將共同研發下一代戰機。

英國政府稱，所有三項協定都體現並強化了了英國會確保印太平洋地區安全與穩定的堅定承諾，並體現了英國和日本之間友誼的深度。英首相蘇納克稱，這一互惠准入協議對兩國都具有重大意義—鞏固兩國對印度－太平洋地區的承諾，鞏固兩國維護經濟安全、加快國防合作、推動創新、創造高技能就業機會的共同努力。

蘇納克稱，英日兩國對世界有共同看法，對面臨的威脅和挑戰有共同的理解，並有著共同的雄心。他們要利用兩國在世界上的地位為全球造福，確保兩國在未來幾代的時間繁榮昌盛。

他強調：「在這個競爭日益激烈的世界裡，在全球都面臨著前所未有的挑戰時，民主社會繼續肩並肩地站在一起比以往任何時候都更為重要。」

雖然被拿來同該協定做比較的《英日同盟條約》是針對沙俄，雖然俄烏衝突在兩國接下來的議程中仍占據重要地位，但無論是法新社還是《金融時報》都認為，新的防務協定針對的是中國大陸。

《金融時報》稱，盡管俄烏衝突迫使英國政府重新評估全球戰略，但協定是尋求英國提升在亞太地區參與度，以對抗中國大陸影響的結果。

法新社指出，該協議是英國在亞太地區興趣日益增長的最新跡象，也是日本努力加強聯盟、應對中方挑戰的最新跡象。

倫敦國際戰略研究所高級研究員格雷厄姆（Euan Graham）認為，兩國在雙邊防務關係方面向前邁了相當大的一步。它將使一方更容易「帶著一艘驅逐艦訪問你的海岸巡防隊，或帶著一支陸軍，或一支皇家海軍陸戰隊，與日本的兩棲部隊一起訓練」。簡單講，協定為兩國在彼此領土上部署軍隊訓練和其他行動創造法律基礎，未來這種合作會更加「常態化」。

在此之前，日本已經與澳洲簽署類似協議。法新社報導，日本在上個月將中國列為「有史以來最大的戰略挑戰」；英國首相蘇納克則在去年11月就表示，中方對英國的價值觀和利益構成了「系統性挑戰」。

除了防務協議，英日兩國接下來還要商討兩國貿易問題，包括英國加入《全面進步跨太平洋夥伴協定》（CPTPP）事宜；另外，由於日本將擔任七國集團輪值主席國，英日領導人還會就兩國支持、援助烏克蘭的相關事項展開討論。

中國大陸外交部發言人汪文斌11日主持例行記者會表示，亞太是和平發展的高地，不是地緣博弈的競技場，中方是各國合作的夥伴，不是任何國家的挑戰。有關國家開展防務合作，應當有利於增進各國間的相互理解、信任與合作，不應製造假想敵，更不應將集團對抗的舊思維引入到亞太地區。