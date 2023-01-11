農曆春節將至，市場裡婆婆媽媽大包小包搶辦年貨，為了讓民眾食得安心，金門縣衛生局今（11）日在代理局長李金治率領下，會同縣府消保官王晶英等相關人員，共同前往金城東門市場商家、特產行、雜貨店及宴席、團餐餐廳等進行食品良好衛生規範準則及春節應景食品安全聯合稽查，針對食品標示、肉品來源、食材來源、環境衛生等進行查核，抽驗結果全數合格。

衛生局指出，自2022年11月起展開春節稽查專案，共計稽查食品販賣業15家次、宴席及團餐餐廳餐廳8家次，針對轄內食品販賣業春節應景食品等進行抽驗，共計抽驗33件。

此次抽驗品項包括有：水上堡商店賣的芋頭、盈春閣餐廳及紅龍餐廳的宴菜、家樂福金門店賣的泰源農場五香落花生、黃金鯧、冷藏鹿野嫩黃土雞切塊、傳統水血、宗家府年糕條、榮祺脆筍、榮祺細姜芽、駿泰什錦菜、冠泓萬巒豬腳、冠泓煙燻豬肋排、全聯金門金湖分公司賣的嘉楠原味貢丸、桂冠貢丸、北港可口米血糕、中華滷味百頁豆腐（全素）、泰源美味冬菜、寶雅金門伯玉店賣的桂圓風味葵瓜子、BF海鹽檸檬糖、BF薄荷岩鹽檸檬糖、可比可咖啡糖、卡布基諾咖啡糖、鈞統企業有限公司賣的垂坤Q心豆干、垂坤蒜片豆干、巧益金桔、巧益脆梅、巧益水蜜桃乾、漁會超市賣的焦糖葵瓜子、黃金梅、黑糖梅、香脆筍、鹹菜筍，檢驗項目依產品種類分別有防腐劑、過氧化氫、甜味劑、黃麴毒素、農藥殘留、動物用藥殘留、食品中微生物等，檢驗結果均符合規定，民眾可安心購買食用。

衛生局提醒，食品業者應依法保存進銷貨相關交易憑證及紀錄等資訊，俾利溯源追蹤，並呼籲消費者購買年節食品時，儘量選擇完整包裝的食品，注意產品包裝之品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商或國內負責廠商等，避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味之產品；購買後儘早食用完畢，未食用完應妥善保存，以確保產品新鮮安全。

衛生局已將相關抽驗結果公告於該局網站，詳細資料民眾可上網至http://phb.kinmen.gov.tw/News.aspx?n=50AD456C3CFFAC94&sms=4FEFD09995C4BB81衛生局網站檢驗結果資訊專區查詢。