台灣本土新創軟體公司杰倫智能科技（Profet AI），運用AI人工智慧，為企業提供最佳化模型，初期鎖定製造產業。該公司宣布，完成1.7億元的A輪募資，由達盈管理顧問公司（Darwin Ventures）領投，聯訊創投（Harbinger Venture Capital）與峻盛資本（Jensen-Capital）參投，友達（AUO）、蜂行資本（Hive Ventures）與矽谷台灣天使群（SVTI）續投。

該公司表示，本輪資金將用於拓展日本、東南亞與中國大陸巿場。該公司成立至今總募資金額已超過新台幣兩億元，

杰倫智能科技成立於2018年，由技術長林裕鑫、執行長黃建豪及研發長陳家豪三人共同成立。三位創辦人在創業之前都在外商公司服務，客戶多半是台灣大型製造產業。看好製造產業的轉型升級，因此，決定運用AI幫助台灣製造業打造最佳模型。

從2023年的美國年度消費電子展（CES），可以看到AI應用仍舊是一大亮點。杰倫智能主要是運用AI人工智慧，打造無程式碼（no-code）AutoML（自動化機器學習）虛擬資料科學家平台。相較於其他人工智能的解決方案，杰倫智能的客戶，僅需提供數據，即可在短時間內生成可用預測模型，一周內落實AI應用。

目前該公司客戶橫跨12大產業的上百家客戶，成功協助日月光、佳世達、宏遠興業、楠梓電、四維集團、友達光電等世界大廠。不只是大型製造業，傳統產業如正新橡膠、海瑞貢丸等，都是其客戶。

以海瑞貢丸例，導入AI人工智慧監測自動化設備、機器，及生產流程（如轉速、溫度等），其製造良率從88％提升至96％，產量更擴增至八～九倍。

聯訊創投董事長周德虔表示，杰倫智能（Profet AI）的No-code（無程式碼）平台，大幅降低使用門檻，企業內即使沒有AI專業人員，一樣也能操作，

杰倫智能表示，2023年將積極招募國際人才，員工人預計從50人增倍至百人，同時加速擴張海外市場，目前在台灣、日本與中國大陸均有據點，2023年，將以全球級工業AI為目標。