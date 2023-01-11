美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，Fed在對抗氣候變遷所能扮演的角色有限，必須維持該央行的獨立性，避免涉入氣候變遷等政治議題。鮑爾的說法違背環保人士的期待，後者積極推動全球央行採取行動，俾以限制銀行業向能源業者放款。

鮑爾周二（10日）在瑞典斯德哥爾摩發表演講，表示氣候變遷議題更適合交由民選官員負責。他在該場演說並未透露接下來的升息路徑。

鮑爾提到央行獨立性的話題時指出：「在沒有國會明確立法基礎下，我們若使用貨幣政策或監管工具來促進更環保的經濟或達到其他氣候相關目標，這些都是不適當的。」他直言，「我們不是、也將不會成為『氣候政策決策者』。」

鮑爾強調Fed的獨立性至關重要，應該避免受到社會與政治影響，尤其當央行必須執行一些不受歡迎的政策，像是當前為了對抗通膨而調升利率的作法。

去年Fed將基準利率上調七次，一連串的升息已帶動房貸與車貸利率勁揚，也讓企業和消費者的借款利息大增。

鮑爾還說，Fed必須避免捲入與經濟管理目標沒有直接關係的政治議題，氣候變遷即是其一。他解釋，這是為了維護該央行遏止通膨的能力，無須受到民選官員的干預。

他提到，當通膨飆高時，為了穩定物價，Fed必須採取短期內不受歡迎的措施，例如，調升利率就會導致經濟走緩，「由於沒有的政治力直接介入決策，這可讓我們採取必要措施，不須考慮近期的政治因素」。

氣候激進人士一直力促Fed等央行動用權限，要求商業銀行在放款時更多將環保風險納入考量，這些人認為氣候變遷已引發更頻繁的天然災害，可能對銀行業造成極大的財務損失。

鮑爾表示，Fed會擔負起「有限但重要的職責」，必須監督銀行業者有否管理氣候變遷引起的財務風險。