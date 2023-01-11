台中市太平區長許貴芳11日上午新城里長胡錩宏、新坪里長紀進豐及「愛鄰守護隊」志工們一同拜訪獨居長輩，並致贈禦寒衣物及「獨老寶貝生日福袋」。（潘虹恩攝）

台中市太平區長許貴芳11日上午新城里長胡錩宏、新坪里長紀進豐及「愛鄰守護隊」志工們一同拜訪獨居長輩，並致贈禦寒衣物及「獨老寶貝生日福袋」，希望能讓愛深入每個需要幫助的角落，為社會注入暖流，透過公私協力提供更多的溫暖與支持，傳愛寒冬，令2位長輩直呼「足甘心」、「謝謝啦」。

台中市太平區王女士是印尼華僑，5年前喪偶、無子女而獨居，因疫情關係無法回鄉，患有退化性關節炎，平時需持拐杖行走，且每周3天復健、膝蓋每半年要打玻尿酸，經濟來源僅有每月的退撫金，生活清苦；另一戶張楊女士育有1子3女，於兒子去世後獨居，患有糖尿病且雙腳退化使用輪椅代步，女兒們會在周六日前去探望。

太平區長許貴芳表示，太平區目前共有94位獨居長者，公所都用關懷自家長輩的精神，對獨居長輩的關愛轉化成實際行動，生日、年節時公所也會送上賀禮、物資祝福，加上平時由里長帶領的「愛鄰守護隊」也常主動關懷獨居長者，提供需求服務，讓長輩們有社區鄰里陪伴。

許貴芳說，這次送的物資包含休閒毯、毛帽、手套、襪子、圍巾、暖暖包等，以及「獨老寶貝生日福袋」，福袋內有生日祝賀卡片、白米、沖泡飲品、麵條各1份，表示對獨居老人的關懷與祝福。