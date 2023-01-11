Youtuber出身的金敏英(Aori)擁有天使外貌和完美比例身材，近年來轉戰演藝圈，出演電視節目被許多觀眾所熟知，IG擁有超過59萬粉絲，不過31歲的她婚姻不順遂，現在與小3歲賽車手老公徐朱元(音譯)正在談離婚，並憤怒表示老公出軌在先，竟要求分割大量財產，並表示已對小三提出告訴。

金敏英2018年小3歲的徐朱元結婚，婚姻卻僅維持4年多，去(2022年)5月徐朱元在IG說過：「我必須與妳抗爭到底，我相信妳最終會承認，在法律面前講究證據，請妳別留下更多證據，因為我手裡已經掌握很多(證據)。」儘管並未指名道姓，但他刪除IG所有與金敏英合照之舉，被外界解讀為在影射金敏英，也讓她被外界猜測是不是外遇。

金敏英表示，她是透過Youtube網友發來的照片，才得知老公出軌一事，更爆料曾目睹老公在她出保證金、努力宣傳的餐廳談情說愛，她以為那是兩人的專屬空間，過去1年間，她的心情備受煎熬，感覺自己像個笨蛋，夫妻倆還曾接受婚姻諮商，不過儘管她想守住婚姻，兩人仍在2022年10月走向協議離婚。

據悉，夫妻倆如今進入財產分割的環節，金敏英透露，原以為兩人一起生活時，已經給對方夠多了，老公徐朱元卻要求分割大量財產，每當見到對方要多一點金錢，內心就很痛苦，不過經歷了這麼多風風雨雨，她決定勇敢走出低潮，汲取這段寶貴的人生經驗，重新擁有更加美好的人生。