新北三重有名父親因不滿未成年的女兒被學校學長20歲的李姓男子約出吃飯，一氣之下率4人將李男痛毆一頓，事後警方將包含父親在內的5名施暴者依傷害、毀損法辦。

這起事件發生在去年12月31日下午5時許，據了解，39歲林姓男子當天下午發現高中生女兒不在家裡，便打電話問她去向，才知道她與認識的已畢業學長李男相約出門，並搭乘李男所駕駛的汽車準備去用餐，林父便跟女兒說把電話給李男聽，要求對方將車開到三重區朝陽街。

林父由於不滿李男將自己未成年的女兒約出，因此夥同26歲蘇姓男子、34歲楊姓男子、34歲林姓男子以及33歲林姓男子等4名友人一起到現場，當他們同乘一輛車抵達現場時，其中一人立即跳上李男的引擎蓋，並且連踹數次把擋風玻璃直接踩破，其他人則把林男從駕駛座拖出痛毆，接著將林父女兒帶回車上後便揚長而去。

等警方獲報趕抵現場時，現場僅剩遍體麟傷的李男，不過警方在2小時內就將林父等5人通知到案，全案訊後將林男等5人依傷害、毀損移請新北地檢署偵辦。