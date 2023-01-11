一名人夫發現妻子在交友軟體上認識小她8歲的小王，2人不僅相約出遊，甚至還到旅館過夜發生性行為，他發現後質問妻子，沒想到對方竟反嗆「所以呢？」、「我就是出軌了嘛，我就是賤嘛！」，2人吵到離婚，令他痛苦不已、身心倶疲，因此怒向小王提告；法官認為小王已侵害人夫配偶權，應給付人夫15萬元，可上訴。

據判決書指出，人夫主張與妻子結婚多年，育有3名子女，妻子卻於2020年2月間在交友軟體「探探」上認識小王，2個月後2人就相約出遊並至旅館過夜發生性行為。小王還在微信發文向妻子示愛：「我真的喜歡妳，想把妳當愛人一般去疼愛照顧妳。妳說離婚後想去做自己想做的事情，所以我要陪妳去做去見證」以及「我並沒有把妳當成大我八歲的女生看待，從來沒有個女生讓我如此喜歡且著迷」，可見小王明知妻子已婚身分。

同年7月，妻子向他坦承與小王外遇，他質問妻子「離婚前走的那麼近，出去玩然後又唱歌去外面睡，這本來就不應該的嘛！」、「你現在就是一心一意就是你跟別人上到床了，你當然心思就在別人身上嘛」，沒想到妻子竟大言不慚地回覆「所以呢？」、「我就是出軌了嘛，我就是賤嘛！」；而小王曾承諾不再破壞2人婚姻後，仍出爾反爾與妻子繼續交往，經多次提醒、要求，仍置之不理，已致他與妻子婚姻失和，時常發生爭執，在忍無可忍下與妻子離婚，令他痛苦不已、身心倶疲，因此向小王提告求償50萬元。

法官勘驗2人對話紀錄，可知悉小王與人妻確有逾越正常交友分際之關係，雖無積極事證證明2人已發生性行為，但可知小王確有介入人夫家庭之事實，自屬不法侵害人夫配偶權，因此法官判小王應給付人夫15萬元，可上訴。