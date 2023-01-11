外傳行政院長蘇貞昌再度向總統蔡英文提出辭呈，接任人選將是前副總統陳建仁。前立委郭正亮今(11日)在《大新聞大爆卦》節目指出，蔡英文之所以讓陳建仁接任閣揆，是因為看不慣賴清德「定於一尊」的樣子，再加上蘇貞昌民調不樂觀而交錯出來的結果。他也強調，若將陳建仁上任一個月後的民調與賴清德相比，恐怕相差不遠，所以不要低估他。而兩邊派系都有可能選總統，這樣緊張的氛圍大概會延續到5、6月。

「沒想到蔡英文不擔心賴清德與陳建仁在接下來幾個月中呈現互相警戒的情況！」郭正亮表示，目前看來，民進黨秘書長將由純新系的前高雄市副市長許立明接任，而陳建仁背後主要是正國會與英系，兩邊派系都有可能選總統，這樣緊張的氛圍大概會延續到5、6月。

郭正亮指出，蔡英文之所以會做出如此決定，有兩個因素，第一，蔡英文對於陳建仁(2020副總統)下台、換賴清德上台感到不好意思、覺得要還他。雖然這是個人主張，黨有危機的時候就不能以主觀想法做事，可是哪裡知道蘇貞昌的民調一直跌到33％？「區域立委每個人都嚇得要死！」

第二個原因，郭正亮分析，由於賴清德參選民進黨主席，黨員座談一路走來給人「定於一尊」的感覺，引起蔡英文心裡的不悅。另外，有消息傳出兩個星期以來，總統府再也不願意放任何閣揆新聞，代表小英已經陷入思考，心中有很多力量在糾結。

「蔡英文難道不知道陳建仁組閣對黨內造成的震撼嗎？」郭正亮強調，她當然知道，可是她心裡肯定是希望陳建仁能當總統。蔡英文確實擔心陳建仁組閣對黨內震撼太大，但看到賴清德定於一尊的樣子不禁讓她愈看愈氣，然後又看到蘇貞昌民調下跌，心想不處理還真不行，於是就交錯出今天這樣的結果。

郭正亮直言，不要低估陳建仁當院長，若將陳建仁上任一個月後的民調拿去跟賴清德相比，他們兩個不會差太遠。且陳建仁還有行政資源去進行縣市巡迴，是可以給政策、建設、統籌款等「禮物」的人。