北市內湖區瑞光路585號2樓的春水堂，11日下午3時許在進行例行消防設備檢修時，一名23歲張姓消防檢修公司人員，在員工休息室施工時疑似觸碰抽風設備，遭高壓電電擊，當場失去呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治。

據了解，台北市消防局11日下午3時41分接獲民眾報案，指內湖區瑞光路春水堂茶餐廳有一名男子疑似遭高壓電電擊，當場失去生命跡象，其他工作人員見狀趕緊打119求援，救護人員到場發現男子身上無明顯外傷，緊急將其送醫搶救，但張男仍於晚間6時許宣告不治，詳細事故原因及究責仍待警方調查釐清。