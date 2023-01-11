高雄一名陳姓男子前年藉故到女同事家中討論公事，竟接續將安眠藥摻入女同事的咖啡及水中，因女同事察覺有異未飲用，報警送驗飲品，全案才曝光。橋頭地院審結，依犯藥劑強制性交未遂罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年，另須提供240小時的義務勞務以及2場法治教育。可上訴。

判決書指出，陳男與A女為同事關係，2021年3月間陳男假藉要與A女討論公事，前往A女位於高雄的住處，未料陳男接續在A女的咖啡及水杯中摻入安眠藥，A女機警察覺有異便拒絕飲用，待陳男離去後，A女隨即報警並將咖啡及水送驗，全案才曝光。

橋頭地院審理時，陳男終於坦承犯行，積極與A女達成調解並已全數給付調解金額，此外，A女透過律師指出，慶幸自己沒有被性侵害，希望本案盡速落幕，同意對陳男從輕發落、緩刑等意見，而檢察官也表示，陳男犯後態度良好，同意給予緩刑等。

法官指出，陳男利用與被害人為同事的關係，施以藥劑打算強制性交未遂，已經對被害人心理造成負面影響，實在不該，但兼衡陳男認罪等一切情狀，故依藥劑強制性交未遂罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年，另須提供240小時義務勞務以及2場法治教育，緩刑期間須交付保護管束。