台南─越南國際航線今(11)日正式復航；根據越捷航空的消息，該航線規劃每週三天(星期一三五)往返，自胡志明市出發往台南，單趟時間為12點30分至16點45分；由台南往胡志明市時間為17點45分出發，20點扺達，每輛飛機總座位數可達229位。

南市觀旅局長郭貞慧表示，繼去(2022)年解封之後，首次於當年(10)月與交通部觀光局，於台南合辦第九屆台越觀光合作會議實體會議後，2023年開春即迎來好消息，越捷航空台南胡志明市航班於今(11)日正式復航。

郭貞慧指出，疫情前停航之搭載量約有7至8成，而此次重啟，據悉過年前後的機位，幾乎已全部客滿，期待兩市直航能在新的一年迎來更多越南觀光客。

台南市政府黃偉哲市長與觀光旅遊局郭貞慧局長、衛生局蘇世斌局長與台南市旅館商業同業公會吳俊泰理事長、台南市民宿文化發展協會事長柯凱文等人，於今日前往台南航空站迎接搭乘首航班機來台南的旅客，並召集十幾位旅遊服務中心越語志工穿著越南傳統服飾一同迎賓。

現場黃偉哲市長贈送每位旅客台南學甲玉女蕃茄歡迎大家到來，為疫情後台南迎來首批國際航班增添喜慶氛圍。

台南市政府黃偉哲市長表示，配合中央新南向政策，市政府團隊一向重視開發東南亞觀光市場，對越南、印尼等國積極行銷台南觀光。除因應疫情國境出入限制，針對包含了東南亞新、馬、泰、越、印尼、菲律賓等12大國際市場辦理線上國際旅展推廣台南觀光，也連續2年於新、馬、泰、越等國重點城市刊登台南市國際形象廣告觸及人次破億。

郭貞慧也表示，經歷多次與越捷航空等相關業者會議協商，非常開心今年1月即迎來台南市和胡志明市對飛復航，這是2023年最好的開始，未來也會乘勝追擊，希望能再創台南國際觀光新局。

另外，為了迎來復航，觀旅局在去年10月與交通部觀光局合辦台越觀光合作會議，也接待越南旅遊總局及旅行業貴賓搭乘雙層巴士暢遊台南，將台南的觀光景點介紹給越南旅遊業，期待這次復航後，有更多越南觀光客選擇至台南旅遊。