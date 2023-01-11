九合一選舉綠營慘敗，不少人將找戰犯矛頭指向閣揆蘇貞昌，而蘇貞昌去留也成為熱議焦點。民進黨立委鄭運鵬今(11日)在臉書發文表示，2019年蘇貞昌從「比現在更惡劣的民情」中扛起來，才讓民進黨立院黨團過半，敗選後的確需要更大幅度的改變，但不需要妄自菲薄否定過去。他強調，在任何狀況之下，今年擔任行政院長的人，就不會是今年參選總統的候選人！縱英明的人也沒那能耐當半年就辭職參選，保證必敗無疑。

關於蘇貞昌去留，針對很多人開始「天馬星空寫劇本」，鄭運鵬強調，2019年，如果不是總統任命蘇貞昌院長團隊，從比現在更惡劣的民情中扛起來，即使2020總統可能勝選，判斷現在民進黨團人數至少減掉1/3，也不會過半，北台灣民進黨立委和良心民代們應該也進不了立法院。

鄭運鵬指出，再者，如果不是蘇院長的施政成績，前年在野黨強推的四大公投，牽涉到國家長遠政策、國際關係，一定被在野黨拖垮。影響所及，不但台灣沒有現在的國際地位，也不會有大家都想拿來領現金的超額景氣稅收，2022年的九合一選舉絕對敗得更慘。他這屆任期，都是帶著感謝的心情在立法院協助蘇院長團隊的政務推動，感謝蘇院長三年多以來施政努力，敗選要檢討，但不需要妄自菲薄否定過去。

鄭運鵬直言，再來有人說，如果蔡總統安排行政院長換人，新任院長就是挑戰賴清德副總統爭取總統提名的最佳人選，這是完全荒謬的外行分析。「在任何狀況之下，今年擔任行政院長的人，就不會是今年參選總統的候選人！」他分析，一來，即使蘇院長留任，也不可能邊擔任院長邊參選。二來，新任院長才剛熟悉職務，又怎麼挑戰總統大選？即使天縱英明的人，也沒那個能耐當個半年就辭職參選，「我保證必敗無疑。」

鄭運鵬表示，最後，如果蘇院長留任繼續帶兵，即使有2019年從敗戰處理投手，逆轉成為勝利救援的履歷表，也希望他能夠大幅度地調整風格和步伐。畢竟，聖鬥士的絕招用二次都會失效了，敗選後表現執政魄力的方式的確需要更大幅度的改變，態度柔軟、照顧細緻、反應速度，都是新團隊可以加強的方向。