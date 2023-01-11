離行政院長蘇貞昌下台的時間不遠了，這時警政署仍緊鑼密鼓進行「警監」以上的高階警察人事作業，預計12日可能就發布。雖說警察人事法令規定，警監以上職務，由內政部或報請行政院遴派，但此時內政部長仍是代理，內閣又將改組，蘇臨走前硬推高階警察人事，就算不違法，警界仍質疑蘇系最後吃相難看。

下周7名三線三星高階警官屆齡退休，加上警察大學校長陳檡文也提前退休，要一併人事檢討作業，8人留下空缺，掀起史上最大幅度的高階警察人事作業，全台24名三線三星高階警察幾乎全部重洗牌，除直轄市，還牽動三線二縣市局長，對治安布局影響很大。

去年12月25日縣市首長上任後，警政署基於1月退休潮、外勤主官責任重大，不宜出缺代理，加緊腳步人事作業，在還沒報內政部核定、尚未徵詢完縣市首長前，網路就外流大量名單，雖然署長黃明昭否認名單正確性，但可見「有人」急了，希望盡快發布，讓木已成舟。

10日黃明昭公開表示，「已接近完成，近日會對外公布」，當天下午即傳出蘇辦在打包，要向總統請辭。11日，蘇請辭了沒、陳建仁、鄭文燦是否接正副閣揆，議題延燒一天，中央政府人事紛擾，警政署還是預計在13日蔡英文總統慰問前，也就是12日發布人事。

為此警界士氣浮動，幾家歡樂幾家愁。有望爭取好官缺者，當然憂心內閣改組衝擊已談定的人事；但更多的擔憂，是這波人事若在蘇下台、改組前推出，反彈聲浪會有多大。

依警察人事任免法令，六都與縣市局長都是警監以上的高階職務，須由內政部遴派或報請行政院遴派。一般警政署人事作業後，報請內政部核定即可發布，蘇內閣當然可解釋，該份人事由內政部批核，與院長無關，仍可如期發布。

不過內政部目前也在代理，熟悉「行政院、警政署」權力結構的人都知道，蘇貞昌當然對最後一波高階警察人事，有絕對主導權，花敬群不過是橡皮圖章。

蘇貞昌在「負責任」辭職下台前，若還是執意強推這批人事，只會留下更多的非議。如果到最後關頭，還在用來還人情、布建自己蘇系人馬，並非專業與資經歷考量，恐犧牲治安，更重創警界士氣，誰還想真心為國家社會打拚做事？

近來治安狀況不斷，警紀問題頻生，高階警察人事更應謹慎作業。尤其遇到內閣權力更迭、88會館風紀案懲處沒下文，這時仍執意強行安插人事，就得做好被放大鏡檢視準備。民進黨三連敗後，是否真心檢討，全民都睜大眼在看。

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