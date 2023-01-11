農曆年節將至，為維護金融機構以及店家安全，防範治安事件發生，淡水警分局昨（10）日邀請轄內各金融機構、珠寶銀樓業、當鋪業、彩券業、大賣場及加油站等業者，舉辦「112年重要節日強化金融機構（商家）安全維護暨詐騙宣導協調座談會」，強化業者安全防護觀念及自我防衛措施，並結合各項警政服務，共同防範不法情事。

淡水警分局偵查隊長王凱文於座談會中分享「台版柬埔寨」詐騙案例，突顯台灣詐騙集團的猖獗，為避免民眾受騙上當，有賴第一線金融業者提高警覺，遇到民眾臨櫃提領款項時，如有神情緊張、異樣或反覆接聽電話等異狀，應多加留意關懷，即時聯繫警方到場協助了解，藉以破解歹徒話術，有效減少詐騙案件發生。

另外提醒民眾存提領大筆金額，警方有提供護鈔服務，可向就近轄區派出所申請，除一般存提領民眾外，金融機構保全業者於執行運（補）鈔作業時，同樣可以向警方申請安全維護服務，以防遭有心人士覬覦，發生強盜、搶奪、竊盜等案件。

淡水警分局長黃南山表示，近年來詐騙集團橫行，警方持續與轄內金融機構合作攔阻詐騙，據統計，2022年度共計攔阻詐騙金額高達5700萬餘元，期望業者能持續落實員工關懷提問及協助攔阻詐騙。春節期間，警方也加強各金融機構、銀樓及彩券行等業者巡邏密度，保持最高警戒，捍衛民眾財產安全，讓大家安心過好年。