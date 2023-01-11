騎士後衛米契爾（Donovan Mitchell）本季單場砍了71分，並肩名人堂中鋒「海軍上將」大衛羅賓生（David Robinson）的紀錄。然而這兩個紀錄的意義不同，米契爾是要贏球（延長賽砍了13分）才碰巧摘下71分，大衛羅賓生則是為了搶得分王而戰。

1993-94球季，馬刺隊例行賽最終戰，大衛羅賓生與俠客歐尼爾（Shaquille O’Neal）的得分王之爭僅有0.06分差距，馬刺總教練盧卡斯（John Lucas）下令全隊餵球給羅賓生，讓他投41中26，罰進18球，總和71分的誇張演出。

為此歐尼爾最後一戰必須繳出68分才能追上，但是魔術總教練希爾（Brian Hill）表示：「我們也想讓歐尼爾拿到得分王，但我們不能把比賽變成笑話。」結果歐尼爾只照常拿了32分。歐尼爾說：「如果不是我每場被3個人包夾，如果我很自私一拿到球就出手，我也能砍70分。」

其實羅賓生的71分得來不易，快艇總教練威斯（Bob Weiss）下令全力阻擋羅賓生，威斯說：「我們不能讓他拿得分王，我們盡可能地包夾他，但他還是有辦法投進，這個71分是貨真價實的，他也只打了44分鐘而不是48分鐘。」

快艇球員除了包夾羅賓生，還不斷對他叫囂：「嘿，你別想拿得分王，不讓你得逞。」羅賓生仍藉著罰球穩定累積分數，這是歐尼爾學不來的。最後羅賓生以場均29.787分稱王，在那個年代麥可喬丹（Michael Jordan）獨攬10個球季得分王，1994、1995年碰巧是喬丹去打棒球的時候，羅賓生拿了1994年得分王，1995年得分王不是別人，正是被歐尼爾給拿下。