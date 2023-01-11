民進黨廉政會今晚提前召開，處理台南正副議長邱莉莉、林志展收賄疑雲、及前中執委郭再欽爐碴等案；經歷3小時，廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，如果檢調審判過程中，當事人被法院裁定羈押，就要停權三年處分。

被問到有沒有買票的關鍵認定在哪？邱駿彥說，「當事人有沒有做過這樣的行為，或是別人有代替他做這樣的行為，得到他的默許或認可，這都包括在賄選範圍裡面」。

晚間邱莉莉跟林志展躲過媒體，進入黨中央；邱駿彥晚間受訪指出，今天廉政委員會有請邱莉莉、林志展出席說明，兩人也很完整地把選舉的種種過程都詳細說明，雖然兩人已經有自請停權的聲明，但廉政委員會依照廉政條例並不會受到影響跟拘束。

他說，廉政委員會今晚決議，如果檢調審判過程中，被法院裁定羈押，就要停權三年處分。

被問到兩人有提出什麼反駁嗎？邱駿彥指出，他們沒跟邱、林告知停權三年，這是廉政會的決議，這是依照慣例，往例都是這樣處理。

至於郭再欽部分；他說，郭的案子也成案了，但因為郭正被羈押，無法出席說明，依照廉政的程序，在當事人還沒說明之前，廉政會不適合做任何實質決議。如果郭再欽一直被羈押，廉政會也不排除請他的律師代替他說明，這三人都已經成案，處理的方式分為兩種。

由於開會時間長達3小時；邱駿彥說，最主要是了解邱莉莉、林志展案件的相關情形，針對有利、不利的部分都必須全盤了解，體現勿枉勿縱。