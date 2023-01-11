前AV導演圤智雨時常在網上爆料圈內秘辛，大膽發言的態度吸引一票粉絲，在網上小有名氣，他前陣子與女星李妍瑾交往，不過僅一個月就結束戀情，近日他被拍到與網紅上街，不時有親密舉動，疑似是新戀情，卻遭網紅發文指控約會是「設局」，對此圤智雨回應了。

近日圤智雨被拍到帶網紅「工業凱C」外出約會，兩人在戶外擁抱、親吻，關係親密，工業凱C今（11日）在facebook發文否認交往，表示與圤智雨是舊識，幾年前曾在同公司合作一年，現在是偶爾連絡的朋友關係，圤智雨與李妍瑾分手後向她表達想組網紅情侶CP，不過被她明確拒絕了，工業凱C指控圤智雨以生日飯局名義邀約，在她不知情的情況下利用媒體，試圖「趕鴨子上架」促成，怒斥「利用雙方信賴關係設局，並以媒體報導給予輿論壓力，以脅迫的方式逼迫合作及與其交往，本人已感深惡痛絕」，放話圤智雨登門騷擾或跟蹤就會立刻報警處理。

網紅工業凱C發文否認情侶關係。（圖／工業凱Cfacebook）

圤智雨澄清兩人曾交往4年。（圖／圤智雨facebook）

對此，圤智雨發文回應和工業凱C過去交往4年是事實，「我不懂為何撇的乾淨彷彿我是霸王硬上弓強行做了報導上的那些行為」，同時表示經歷種種感情，他意識到工業凱C是他的最愛，媒體拍到的約會畫面是想挽回舊愛，他附上與工業凱C的對話截圖，女方寫下「讓這件事情過去吧，我累了。我沒不承認我跟你在一起過，但跟拍這件事…你承諾過不會。現在被拍了，你說你沒辦法把新聞下掉我也沒辦法強求你，但我真的會出事」，工業凱C目前已將facebook帳號關閉，指控圤智雨的貼文也消失，事實真相讓外界霧裡看花。