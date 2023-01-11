苗栗縣消防局第2大隊人員趕赴造橋山區援救遭堆高機壓成重傷的何姓老翁。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉劍潭古道往大桃坪方向山區，11日晚間發生1名84歲何姓老翁，在農場疑似操作堆高機整理農場時，因現場路面陡峭堆高機側倒翻覆，何姓老翁被壓在堆高機底部，苗栗縣消防局第2大隊造橋及竹南分隊動員20名警義消趕往救援，發現何姓老翁業已失去呼吸心跳，經以千斤頂及墊塊頂起堆高機，將何姓老翁送往頭份為恭醫院急救，情況並不樂觀。

苗栗縣消防局是在11日晚間18時52分左右，接獲報案電話指稱，造橋鄉劍潭古道往大桃坪方向山區一處農場陡峭農路，發生何姓老翁遭堆高機壓傷意外，消防局第2大隊造橋分隊分隊長江玉品立即率領小隊長溫耀宇及隊員陳怡銘、曾彩真、劉佳宇等人趕往現場，勤務中心並增派竹南分隊小隊長田志中及2名隊員，駕駛器材照明車趕往支援，另外，12名義消獲報趕往協助救人。

消防人員到場發現，84歲的何姓老翁疑因在現場操作堆高機時，因路面陡峭，堆高機發生側倒後，何姓老翁人被堆高機壓住，人也已OHCA，消防人員立即利用千斤頂及墊塊將推高機頂高後，將何姓老翁拖離，並急送頭份為恭醫院急救，有生命危險。