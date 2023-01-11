有「登山女神」之稱的登山運動員曾格爾，先前爆出不倫富商人夫後就風波不斷，先是聲稱13小時無氧速攀，登上世界第八高峰馬納斯魯峰(Manaslu)的紀錄，受到圈內人士質疑，登山募資計畫又臨時喊卡，沒想到，近日突然自爆開刀，已暫停訓練，登山計畫停擺。有人詢問她的身體狀況，她親自給出回應。

曾格爾9日在IG談及近況，她透露這陣子經歷開刀，醫師叮嚀要多休息、暫停訓練，因此登山計畫已停擺一陣子，直到最近才感覺恢復得差不多，眼看春攀即將到來，她已逐漸恢復以往的訓練量。

曾格爾表示，每個階段都要找尋不同的挑戰，並時時刻刻提醒自己，除了接受掌聲，也要能勇敢面對困境。她並強調，真正的難題是不知道該如何解決問題，以及保持學習的精神，向外拓展其它可能，更要自己專注在過程：「要有耐心、保持相信，還要享受整個過程，一切取決於自己的態度」。

貼文曝光後，有粉絲在底下關心詢問：「開刀一切還好嗎？」，釣出曾格爾給出答案：「恢復中。」，儘管有些負面留言，仍有不少人替她打氣：「格格加油哦～」、「女神加油！休息是為了走更遠的路」、「如果體力無法恢復到先前狀況就不要貿然前往，生命可貴！支持格格的毅力！」