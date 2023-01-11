每年都會購置不少土地、同時也會處分開發效益較低或開發時程較長、或零星土地，進行庫存調節的遠雄建（5522），今（11）日公告，以總價11.66億元的價格，處分新北市新莊副都心的555.29坪土地，開發效益較差的土地，優先去庫存；預計處分利益約3,000萬元。法人估計，可望貢獻EPS約0.3元。遠雄建今天公告，以11.66億元，處分新莊555.29坪土地，給自然人買家，預計處分利益約3,000萬元。

遠雄建設協理蕭君如表示，遠雄建處分新莊土地，倒不是因為看淡房市後市、或是因為平均地權條例才三讀通過，遠雄擔心以後買氣會疲軟，才決定要處分這塊土地，主要是因為，這塊土地，是位於新莊副都心，多年來遠雄建在新莊陸續進行很多造鎮計劃，目前幾乎都已開發完成、陸續交屋，僅剩下零星的555餘坪土地，若持續保留，自行開發，則開發效益較差，因此董事會決議予以處分。

蕭君如表示，遠雄建每年都會買進百億以上的土地，積極布局，同時也會在「短平快」，即縮短推案速度、推平價剛性住宅、加快個案資金周轉率之下，適度調節土地存量，去蕪存菁，汰弱換強。

遠雄建表示，最近遠雄建可能還會處分位於六都零星、低開發效益、低周轉率的小塊土地。