侯友宜也到消防局第四大隊與新店分隊慰問基層消防隊員。（呂健豪攝）

俗稱春安的「加強重要節日安全維護工作」從今年元旦起至1月31日止，為期30天的工作重點以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸。新北市長侯友宜今（11）日晚間也特別與議員、警局及市府團隊前往新店，慰問新店警分局、消防局第四大隊的基層同仁。

侯友宜表示，加強重要節日安全維護工作是警察及市府團隊在春節的重要工作，從元旦起至今已經執行了11天，這段時間當中，所有的警察同仁與警察志工非常辛苦，讓新北市的治安非常穩定，同仁也展現犧牲奉獻、維護治安的態度為民服務用心，讓治安平穩、交通順暢。

侯友宜也肯定所有基層同仁，他說基層在專案勤務裡特別辛苦，犧牲很多假期，所以當工作到一個段落後，會以專案鼓勵的方式，不論是獎勵或是其他福利的方式，來謝謝同仁的辛苦，特別是在別人休假的期間，他們沒辦法陪伴家人，全力讓治安穩定。

即將退休的新北警局長黃宗仁也說，結合警、民防、警友、志工、巡守隊等五力，讓新北市民生活更安全舒適，並強化社區自我防衛力量，達到社區警政的目標，期勉警民攜手合作，警察同仁也會在春節期間做好治安、交通工作，讓民眾平安快樂過好年。

新店警分局長余昭俊表示，春節前後本轄金融機構等相關行業、現金充裕，易為歹徒覬覦而發生犯罪情事，本分局運用大眾傳播媒體廣為宣傳，警察機關強化「保護民眾存款、提款安全」工作計畫，使民眾均感受到警察服務之貼心。

另針對轄內風景區、交流道、捷運（公車）站及年貨大街（賣場）周邊交通加強疏導、保障民眾旅遊時之順暢、安全，諸般維護治安、交通、為民服務之措施，更加親切、溫馨、貼近民眾需求。

侯友宜也在慰問消防局第四大隊暨新店分隊基層警義消時呼籲民眾，新北市是全國人口最多的都會區，過年期間，各地民眾移動頻繁，也會有許多慶祝活動，儘管到處洋溢歡喜氣氛，但是不可掉以輕心，外出拜年、返鄉，家中電器、爐火務必關閉，施放爆竹煙火時，也要到新北市規劃的區域施放。