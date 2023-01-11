消防表示，盼藉演練提醒業者留意用火用電安全及加強火災初期應變能力。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

農曆新年將至，桃園市消防第二大隊為因應人潮出入眾多及後疫情時代的旅遊潮，今上午9時在楊梅區轄內旅館舉辦搶救演練。消防表示，盼藉演練提醒業者留意用火用電安全及加強火災初期應變能力。

桃消防二大隊表示，這次演練場所為地上4樓RC結構的旅館，假定2樓某房間內除濕機起火，現場火警自動警報設備音響啟動，啟動自衛消防編組；員工立即至該房查看，發現火煙竄出，初期嘗試用滅火器，無奈火勢過大無法撲滅；其他員工也立即通報119並疏散旅館內民眾，但仍有4名房客受困2樓。

消防人員抵達立即與旅館防火管理人交接現場狀況，得知尚有4人受困，且其中2人在陽台呼救，啟動雲梯車伸梯救援；另2人由消防人員入室搜索搶救救出。這次演練項目包含員工通報、初期滅火、避難引導、傷患救護、受困人員雲梯救援演練、破壞器材操作演練、消防水線射水滅火、Mayday Call、RIT救援及CCIO組織架構等，消防局出動各式消防車共22輛及58名消防人員參與。

桃消防第二大隊大隊長戴明杉表示，春節連假即將到來，可預期民眾連假出遊盛況更勝以往，為使業者及民眾重視公共安全及強化業者危機意識，特別舉辦消防搶救演練，另針對轄內417家人潮出入眾多的公共場所，進行各項消防設備檢查，同時提醒業者留意用火用電安全及加強火災初期應變能力。