立陶宛國會「國安及國防事務議員訪問團」訪台，總統府今晚表示，蔡英文總統將在明（12）日上午，於總統府接見訪問團，就區域安全、經貿與文化交流等議題交換意見。期盼透過此行，進一步促進雙方的各項合作交流，並持續深化與歐洲國家的民主供應鏈合作，共同攜手強化全球民主韌性。

總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯歡迎立陶宛國會「國安及國防事務議員訪問團」訪台，訪團由立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯、國會友台小組副主席莎卡琳恩共同率領，訪團成員另包括：歐洲事務委員會副主席歐竹拔、沙普提斯、羅德琳娜，及帕卡莉塔等，共4位跨黨派國會議員。

張惇涵表示，台灣與立陶宛近年在農業、創新產業、教育文化、資安、半導體科技，以及經貿投資等領域，皆有密切合作交流；而立陶宛對台灣參與國際組織的支持，亦是不遺餘力。特別是在去年8月，面對中國大陸在台海周邊軍演之際，立陶宛國會議長希米利特便力挺台灣，表達對民主台灣的堅定支持。

張惇涵表示，立陶宛是台灣在歐洲的重要合作夥伴；去年11月，立陶宛貿易代表處也正式在台灣揭牌運作。期盼透過此行，進一步促進雙方的各項合作交流，並持續深化與歐洲國家的民主供應鏈合作，共同攜手強化全球民主韌性。