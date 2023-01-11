國文老師真的哭了！有名媽媽在網上分享孩子作業本上的練習題目，其中照樣短語的練習，卻讓她有些驚訝，其題目是「魚的歌聲是甜美的語言」，再依照空格「(__)是(__)的(__)」填入適當的詞語，但兒子卻寫下「(男人的嘴)是(騙人)的(鬼)」，讓她有些哭笑不得，不過她也表示兒子應該是受到「高齡未結婚的阿姨說的話」，而產生的模仿學習。

一名媽媽在臉書社團「爆廢公社」發文，並拍下孩子的作業本上的題目，從照片中可見，練習本上面的照樣短語練習題目是「魚的歌聲是甜美的語言」，然後照著題目格式練習將空格「(__)是(__)的(__)」填入適當的詞語，沒想到，這名媽媽的兒子卻寫下「(男人的嘴)是(騙人)的(鬼)」，而老師卻也打上了紅色勾；原PO也表示「我兒子的照樣短語，為難了男老師」。

有名媽媽在兒子的作業練習本，看見兒子竟然寫下「男人的嘴是騙人的鬼」，超齡的詞句也讓她看傻了眼。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「真是聰明的小孩，拿平常的聽的話靈活運用」、「男老師在打這個V之前，應該掙扎了很久」、「那個勾勾疑似有抖了一下」、「國文老師真的哭了」，不過也有網友是不是孩子看的抖音被影響，但原PO則回應表示「常聽高齡未結婚的阿姨說的話」。