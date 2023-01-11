擁有E罩杯火辣女網紅「潘緣」，2021年傳出操盤台美跨境大麻毒品運輸案件遭刑事局逮捕，30萬交保後關閉社群平台，行蹤神祕，去年8月又因毒品案遭通緝，未料近日傳出在加拿大過世的噩耗，身邊親友紛紛發出悼念文。

潘緣涉嫌透過加密通訊軟體「TELEGRAM」指揮操盤跨境運毒逾8公斤，前年在新北市三重區住家被警方逮捕，以毒品罪嫌將她移送桃園地檢署偵辦，落網時她身穿鵝黃色細肩帶上衣，當時引起轟動。落網後，潘緣承認吸食大麻，檢方晚間諭知以30萬元交保，1個多小時後她籌到錢，離開桃園地檢署。

交保後潘緣關閉IG，並在臉書火爆發文：「新聞媒體怎樣報你們就怎樣信？八公斤我人還在這喔？笑死」、「一場誤會被媒體寫得天花亂墜，刑事組大哥都跟我說不好意思，真的控制不了媒體亂寫。」不過她坦承「的確有來我家衝，衝到很多東西啦！」，最後痛批：「台灣人的腦子是壞了？新聞媒體能信狗屎都能吃」，文章刪除後，又嗆網友「一群低能兒」。

潘緣後來消失在網路世界，去年8月因毒品被偵查科發布通緝，列為「重要緊急查緝專案對象」。根據《ETtoday新聞雲》報導，潘緣的友人在社群平台哀悼「潘緣一路好走～當天使了」、「以前總是我在保護你，現在換你當天使守護我，緣 2022.12.25」，還有知情的網友爆料，潘緣胞姊不公開發文中透露妹妹在加拿大離世，已在當地火化。

潘緣去年8月被通緝。（翻攝@刑事局官網）

消息傳回台灣後，有網友在《Dcard》發文問：「潘緣真的過世了嗎？」友人的哀悼文隨之被翻出，引起熱議論。一名網友表示，潘緣長期飽受心理疾病之苦，現在已過世，將永遠跟她的寵物們在一起，對她或許是最好的結局。

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