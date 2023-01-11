九合一選舉綠營慘敗，民進黨內找戰犯聲音不斷，閣揆蘇貞昌去留也成焦點。媒體人朱凱翔今(11日)在《洪淑芬辣晚報》節目強調，總統蔡英文還有1年多任期怕跛腳，有好康的當然會留給自己或下任閣揆宣布，看蘇貞昌爬到蔡英文頭上搶先宣布發錢，這不是為人臣子之道，也看出蘇貞昌是走定了，而時間點應該就在1月13日立法院會期結束當天。

「我覺得蘇貞昌應該是確定會離開了，時間點應該就在1月13日，因為這個會期就在1月13日結束。」朱凱翔表示，按照憲政體例也比較合適，1月13日預算也即將審完了，審完之後，現階段這個內閣理論上就告一段落了，蘇貞昌階段性任務完成，提出總辭是蠻合理的。

朱凱翔說，很多人提到蘇貞昌發錢這件事，是要綁定他不想離職，「但我反而覺得發錢是蘇貞昌在最後關頭撐不住了的最後一根稻草！」去年12月31日總統開了第二次國安高層會議之後，原本以為是要還稅於民，沒想到元旦談話蔡英文竟然講出了第4步，說什麼如果行有餘力、錢要花在刀口上。

「看起來沒有要發？所以原本大家期待是這樣，到了元旦又講成另外一套。」朱凱翔指出，大家都很震驚，然後發生什麼事？蘇貞昌在此前最後一次講話說要發6千元，但總統卻暗示不發錢，這太不符合為人臣子的為官之道。因為發錢是一個好事，照理來說應該要「恩出於上」，恩典要來自於上位者，怎麼可能總統說不發，你跳出來說要發？全民當然會覺得發錢是好事，所以好人給你幹了，蔡英文是被你把臉給塗黑了是嗎？

朱凱翔強調，有一種說法是，總統在元旦丟出這個風向之後，引起非常多民眾的反彈，只好請蘇貞昌出來說還是要發，試完水溫之後大家都說要發，才讓總統補上一篇臉書說要發現金。但這種說法並不合理。結果在1月3日下午出來一篇洗地文說：沒有啦！大家都誤會總統了，總統在12月31日國安高層會議就決定要發錢了，在元旦當天也是想要發錢的，為何說得這麼保守？只是針對要發6千或8千元，有一些不同的想法。

「挑戰大家的理解能力：錢要花在刀口上、行有餘力才要發錢。」朱凱翔直言，當時看到這則新聞，就覺得蘇貞昌應該留不住了，你就是爬到蔡英文的頭上去了啊！你有你的危機，你拍拍屁股走人了，蔡英文還要幹到2024，中間還有1年多，她會怕跛腳。有好康的事情，她會自己不講，留給你宣布？她就算要留給誰宣布，也會是下一個閣揆，怎麼會是你呢？「所以這件事情就讓我覺得：哎呀，他走定了！」