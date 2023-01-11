台灣大（3045）11日董事會通過2023年資本支出127.93億元，其中富邦媒電子商務相關資本支出為68.3億元，其餘為行動寬頻網路、固定網路，台灣大的電商資本支出亦首超過電信資本支出。

富邦媒董事會日昨決議，2023年將重砸63億元自建中區物流中心「倉儲建物」，另外投資12.7億元採購倉儲設備，加上物流中心建置、倉儲營運設備、資訊設備及配送車隊建置等經費，合計2023年資本支出約68.3億元。

富邦媒是台灣大哥大子公司，以台灣大2023年資本支出127.93億元來看，電信相關資本支出約落在59.63億元，低於電商資本支出。台灣大強調，主要是富邦媒有一次性較大的物流中心支出。

台灣大2022年資本支出152.53億元，其中，富邦媒2022年財測資本支出約38.59億元。台灣大2023年整體資本支出低於2022年，其中電信相關資本支出更大幅降低。

市場人士分析，5G的基站建設高峰期已過，台灣大合併台灣之星若審議通過，兩家公司現有5G基地台的人口覆蓋將大幅提高，需要再擴建5G基站的投資相對降低，但3G基站預定2024年汰停，目前行動語音通訊仍仰賴3G基站，3G基站汰停後，電信商需要擴建4G VoLTE網路以提升整體行動通訊品質。